Pakistan'da Muson Sel Felaketi: 202 Ölü

Pakistan'da haziran ayının sonlarında başlayan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 202'ye yükseldi.

Pakistan'da haziran ayının sonlarında başlayan muson yağışlarının yol açtığı afetler nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve ev çökmesi gibi olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 202'ye yükselirken, 600'den fazla kişi de yaralandı. Ülke genelinde yaklaşık 700 ev zarar gördü.

Can kayıpları, Pencap eyaletinde 123, Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde 40, Sindh eyaletinde 21, Belucistan eyaletinde 16 ve Azad Keşmir eyaleti ile başkent İslamabad'da birer kişi olarak kayda geçti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, etkilenen bölgelere yerel yönetimler tarafından erzak, battaniye ve çadır dağıtıldığı aktarılırken, bugün ve yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. - İSLAMABAD