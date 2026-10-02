Pakistan, Hindistan'ın Kasur'da 2 sivili öldürüp 1 kişiyi yaraladığını öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, Hindistan'ın Kasur'da 2 sivili öldürüp 1 kişiyi yaraladığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistanlı güvenlik kaynakları, Hindistan güçlerinin Kasur yakınlarında 3 silahsız sivile uyarıda bulunmadan ateş açtığını, 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını öne sürdü. Hindistan basını ise vurulanların sınırı yasa dışı geçmeye çalışan şüpheliler olduğunu iddia etti.

Pakistanlı güvenlik kaynakları, Hindistan güvenlik güçlerinin sınır bölgesinde 3 silahsız Pakistanlı sivile uyarıda bulunmadan ateş açtığını, olayda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını öne sürdü. Hindistan basınında ise vurulan kişilerin sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şüpheliler olduğu iddia edildi.

Pakistan-Hindistan sınırında Hint güvenlik güçlerinin Pakistanlı sivillere ateş açtığı öne sürüldü. Pakistanlı güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, ülkenin Pencap eyaletindeki Kasur kenti yakınlarında meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kaynaklar, bölgedeki Ladhar köyünden 3 silahsız sivilin sınır bölgesindeki bir direğin birkaç adım ötesine geçtiğini ve Hindistan Sınır Güvenliği güçlerinin herhangi bir uyarıda bulunmadan bu kişilere ateş açtığını öne sürdü. Olayda sivillerin sınır çitini aşmaya çalışmadığı belirtildi. Kaynaklar, öldürülen kişilerin Mohsin Jutt ve Azmat Rasool olduğunu açıkladı.

Hindistan tarafından ise farklı bir iddia geldi. Ülke basınında yer alan ve Hint güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, vurulan kişilerin sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şüpheliler olduğu iddia edildi.

Dün eski Pakistan askerinin öldürüldüğü öne sürüldü

Olay, Pakistan ordusunun dün Hindistan'ı bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmekle suçlamasının ardından geldi. Hindistan güvenlik kaynakları, iki ülke arasında sınır anlaşmazlığının yaşandığı Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan kontrolü altında bulunan kesimlerinde, geçmişte Pakistan ordusunda komando olarak görev yapmış bir kişinin yasa dışı şekilde sınırı aştığını ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda öldürüldüğünü öne sürdü. Öldürülen kişinin kimliği Havildar Muhammad Asif olarak açıklandı.

İddialar üzerine Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Ahmed Sharif Chaudry, söz konusu kimlik tespitinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Chaudry, emekli askerin masum olduğunun ispatlanması amacıyla Asif'i ülke basının karşısına çıkardı. Asif, hayatta olduğunu ve Pakistan'da bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıHindistanPakistan3. SayfaPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
21:15
TFF’den Galatasaray’a kötü haber Okan Buruk ve Ugochukwu’nun cezaları onandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
21:02
Belçika-Türkiye maçında 11’ler belli oldu Montella’dan sürpriz tercihler
Belçika-Türkiye maçında 11'ler belli oldu! Montella'dan sürpriz tercihler
20:56
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya soruldu: Hakem atamaları değiştirildi mi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya soruldu: Hakem atamaları değiştirildi mi?
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 21:29:15. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan, Hindistan'ın Kasur'da 2 sivili öldürüp 1 kişiyi yaraladığını öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei