Pakistan\'ın eski Başbakanı Imran Khan hakkında ikinci kez iddianame hazırlandı

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan hakkında, ikinci kez "Devlet Sırları Yasası"nı ihlal etmekten iddianame hazırlandı.

Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Imran Khan hakkındaki iddianamelere bir yenisi daha eklendi. Khan hakkında ikinci kez "Devlet Sırları Yasası"nı ihlal etmekten iddianame hazırlandı. Söz konusu suçlamaya dair hazırlanan ilk iddianame bir üst mahkeme tarafından doğru prosedür izlenmediği belirtilerek, teknik gerekçelerle iptal edilmişti. Son iddianame ile Khan, aynı suçlamadan ikinci kez suçlanıyor.

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir telgrafın içeriğini kamuoyuna açıklayıp bunu siyasi kazanç için kullanmaktan yargılanan eski Başbakan Khan ile eski Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, güvenlik gerekçesiyle hapishanede yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Savcı Shah Khawar, "Suçlamalar mahkeme salonunda yüksek sesle okundu" ifadelerini kullandı.

Khan'ın avukatı Barrister Gohar Khan ise, iddianameye itiraz ederek, iddianamenin ancak sanık tarafından imzalanması halinde geçerli olacağını ifade etti. Khan, söz konusu davada "Devlet Sırları Yasası" uyarınca mahkum edilmesi halinde 10 yıla kadar hapis yatabilir.

Daha önce söz konusu telgrafın içeriğinin medyada başka kaynaklarda yer aldığını açıklayan Khan, bu telgrafın ABD'nin Nisan 2022'de Pakistan hükümetini düşürmesi için orduya baskı yaptığını kanıtladığını öne sürmüştü. Pakistan ordusu ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Khan 5 Ağustos'tan bu yana hapiste

Hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında 5 Ağustos'tan bu yana hapiste olan Khan, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında suçlu bulunmuş ve 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Khan'ın mahkumiyet kararı nedeniyle gelecek yıl yapılacak olan genel seçimlerde aday olma hakkı bulunmazken, ancak avukatları Khan'ın kefaletle serbest bırakılması ve yasağın kaldırılması için baskı yapmaya devam ediyor. - İSLAMABAD