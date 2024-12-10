Palalı Sabri davasında yeni gelişmeler

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'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi'nin ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

Savunma yapan sanık: "Sabri bana silah doğrultunca ayaklarına ateş ettim, öldürme niyetinde değildim"

Sabri Çelebi'nin ağabeyi: "Sabri'nin üzerinde silah olsaydı bunu kullanırdı"

İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada beyanda bulunan vefat eden Sabri Çelebi'nin kardeşi Hüseyin Çelebi, "Kardeşim yanında silah taşımazdı. Üzerinde silah olsaydı bunu kullanırdı, bu silahı kimseye doğrultmadı" dedi.

Beyoğlu'nda 1 Şubat 2024'de Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu.

"Sabri bana silah doğrultunca ayaklarına ateş ettim, öldürme niyetinde değildim"

Savunma yapan tutuklu sanık Çetin Görer, "Olay Günü sabah saatlerinde iş yerime gidip rutin işlerimi yapıyordum. Yanıma Hüseyin Bey ve Hikmet amca geldi, çay kahve içiyorduk. Bir aracın ters yönden bize doğru geldiğini gördük dükkanının önünde durdu. Bize 'ne bakıyorsunuz oğlum' dedi. Hüseyin ayağı kalktı ben onu tuttum. Gittim yanına oradaki kişi Palalı Sabri'ydi. Ben de bizimle işin yok dedim. Sabri bize küfür etti. Korkup, panikledik, ne yapacağımızı bilemedik. Hüseyin, Sabriye yumruk attı. Sonrasında Sabri yanıma yaklaşırken, elini beline attı, ben de tokat attım. Buradan gitmesini söyledim. Küfür etmeye devam edince, elimdeki silahı ağzına doğru tuttum. Sabri bana silah doğrultunca ayaklarına ateş ettim, öldürme niyetinde değildim. Sabri silahına yönelince ateş etmeye devam ettim. Benim Sabri'yle alakam bile yok. Kendisini televizyonda gezi davasında polise ve kadınlara palayla saldırmasından tanıyorum. Annemi depremde kaybettim. Sabri anneme küfür edince kendimi kaybettim. 4-5 el ateş ettim. 3 yaşında küçük çocuğum var, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sabri ayaklarına kurşun yiyince silah elinden düştü"

Savunmasında Sabri Çelebi'nin kendisine bağırdığını ve küfür ettiğini belirten sanık Hüseyin Kırmızı, "Sabri Çelebi bize bağırdı ve küfürler etti. Adamlarına bizi vurması için emir verdi. O sırada bir tane korumasına yumruk attım. Çetin Görer adamlara tokat attı. Bende adamlara yumruk attım, bir kargaşa oldu ve silah sesi duyuldu, çok korktum. Kimin ateş ettiğini anlamadım. Sabri Çelebi'nin elinde silah vardı, sağ elindeydi. Sabri ayaklarına kurşun yiyince silah elinden düştü. Silahı eğilip eline almaya çalışınca adamları müdahale etmek istedi, polis geldi. Ben kimseyi öldürmedim, kimseyi öldürme niyetinde de olmadım. Evlenecektim, tahliyemi talep ediyorum. Büyük küfürler ediyordu, aramızda hiçbir husumet bulunmuyordu, ailesi ile de görüşüyorduk olaydan önce" diye konuştu.

"Kardeşim yanında silah taşımazdı, bu insanlar cinayeti tasarlamışlardır"

Vefat eden Sabri Çelebi'nin ağabeyi Hüseyin Çelebi, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. Çelebi, "Kardeşimin bu insanlarla bir husumeti yoktu. Sanıklar yalan söylüyor ve çelişkili ifadelerde bulunuyor. Kardeşim yanında silah taşımazdı. Üzerinde silah olsaydı bunu kullanırdı, bu silahı kimseye doğrultmadı. Sanıklar çocuklarının olduğunu söylüyor ama benim kardeşimin de kızı vardı. Bu insanlar cinayeti tasarlamışlardır. Bu işin başında Cebrail Kırmızı'nın olduğunu düşünüyorum. Orada bulunan bekçilerden de şikayetçiyim, olaya müdahale etmemişlerdir" dedi.

Savunma yapan sanık avukatları, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini ve müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Beyanda bulunan müşteki avukatları ise, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalardan tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalardan ayrı ayrı tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi 'maktul', Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Araçta bulunduğu sırada 2 kişi yanına yanaştı

Hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi ile şüphelilerden Hüseyin Kırmızı arasında önceye dayalı ticari ilişkilerinden kaynaklı olarak anlaşmazlık bulunduğu, olay gecesinde Çelebi'nin araba ve içindeki 2 kişiyle birlikte bir gece eğlence mekanının önüne geldiği, burada duraklama yaptığı sırada kısa süre içerisinde beliren kalabalık bir insan grubu ile belirlenemeyen içerikte konuşmalar gerçekleştiği, Çelebi'nin yanındaki 2 kişinin araçtan inerek kalabalık grubun yanına gittiği, bu sırada karşı gruptan şüpheliler Hüseyin Kırmızı ile Çetin Görer'in hala araç içerisinde bulunan Çelebi'nin yanına yaklaştıkları aktarıldı.

Biri ateş etti, diğeri yumrukladı

2 şüphelinin Çelebi'nin aracının yanına doğru yaklaştıktan sonra şüphelilerden Görer'in silahla defalarca Çelebi'ye doğru ateş etmeye başladığının belirtildiği iddianamede, diğer şüpheli Kırmızı'nın ise Çelebi'nin yüz kısmına doğru defalarca yumruk attığı, Çelebi'nin vurularak yaralandıktan sonra yanında bulunan arkadaşlarınca hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

Kendilerini korumak amaçlı yaptıklarını söylediler

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Çelebi'nin aracıyla yanlarına yaklaşarak araç camını açtıktan sonra laf attığı ve kendilerine sözlü sataşmada bulunduğunu, kendilerinin uyarılarına karşın sataşmalarını sürdürdüğünü, yanına gittiklerinde ise elini bel kısmına götürerek silah çıkaracağını düşündüklerinden kendilerini korumak amaçlı yumruk savurup ve silahla ateş ettiklerini söyledikleri kaydedildi.

9 kurşunun isabet ettiği belirtildi

İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu Otopsi Raporuna göre Çelebi'nin vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, şüpheli Kırmızı'nın, Çelebi'nin direncini kıracak biçimde tokat ve yumruk atarak diğer şüpheli Görer'in eylemine katıldığı ve Sabri Çelebi'yi kasten öldürdükleri belirtildi.

2 şüpheliye müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Görer'in 'kasten öldürme', 'korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı'nın ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.