Sabri Çelebi'nin ölümüyle sonuçlanan kavganın zanlıları gözaltına alındı
İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin hayatını kaybettiği kavgada 8 şüpheli yakalandı.
Beyoğlu Talimhane'de 02 Ocak günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi'ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi'ye ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmaların devamında 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ç.G. ve H.K. ile işyeri sahibi C.K. ve olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Araştırmalarda; C.K. ve Sabri Çelebi'nin 2 ayrı eğlence yerinin sahipleri oldukları, aralarında husumet bulunduğu, olay günü tarafların arasında çıkan tartışma sonrası olayın bu sebeple meydana geldiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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