Palu\'da Minibüs Kazası: 7 Yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde köy minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi Baltaşı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ