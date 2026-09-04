Palu\'da polis ekipleri ilçe genelinde kapsamlı huzur ve güven uygulaması yaptı

Palu ilçesinde polis ekipleri tarafından kapsamlı huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Palu Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir huzur ve güven uygulaması yaptı. İlçe merkezinde trafik, asayiş, güvenlik ve polis merkezi ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüpheli şahısların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi, araçlar üzerinde gerekli arama ve incelemeler yapıldı. Ekiplerin sahadaki görünürlüğünün artırılması ve olası suçların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kontrollerde vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Denetimlerin mesai mefhumu gözetmeksizin süreceği bildirildi.