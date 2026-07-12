Hierapolis Antik Kent yakınında örtü yangını - Son Dakika
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Hierapolis Antik Kent yakınında örtü yangını

Hierapolis Antik Kent yakınında örtü yangını
12.07.2026 18:20  Güncelleme: 18:22
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Denizli Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti yakınındaki kuru otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde, Hierapolis Antik Kenti yakınındaki kuru otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde, Hierapolis Antik Kenti yakınındaki kuru otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için söndürme helikopterleri ve kara ekipleri yoğun çalışma yürütürken, yangının çevredeki doğal alanlara sıçramaması için önlemler artırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, 3. Sayfa, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hierapolis Antik Kent yakınında örtü yangını - Son Dakika

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