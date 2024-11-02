Pamukkale\'de Minibüs Yangını

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurup araçtan uzaklaştı. Kısa sürede dumanlar alevlere dönüşen yangında minibüs alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Uzunpınar İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ