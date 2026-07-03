Pamukkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Pamukkale\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
03.07.2026 11:46
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Küfürleşme yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın "küfürleşme" meselesi yüzünden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 13 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında küfürleşme nedeniyle husumet başlayan iki grup, konuşmak üzere baraj yolu üzerinde buluştu. Taraflardan biri 20 DB 702 plakalı otomobille, diğer grup ise henüz plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerine geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada peş peşe ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan Bilal Ertene olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Ağır yaralanan Mazlum K. ile diğer yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. İlk etapta gözaltına alınan 5 kişinin ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, olaya karıştığı tespit edilen diğer şüphelileri de tek tek yakaladı. Operasyonlar kapsamında Oktay Ö., Yusuf G., Ali A., Yunus G., Beytullah T., Emirhan B., Hakan K. ve Emirhan B. ile suça sürüklenen çocuk statüsündeki R.K., B.Ü., O.G., K.M. ve B.Ç. olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri eşliğinde adliye binasına getirilen 13 şüphelinin savcılıktaki sorgusuna başlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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