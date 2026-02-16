Pamukkale'de Ticari Araç Yangını - Son Dakika
Pamukkale'de Ticari Araç Yangını

Pamukkale\'de Ticari Araç Yangını
16.02.2026 18:14
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki ticari araç alev alev yandı, yangın kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki ticari araç alev alev yandı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli-Acıpayam kara yolunda seyir halindeki henüz plakası öğrenilemeyen ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Kısa sürede araç alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ticari aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

