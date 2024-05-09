Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisti arama çalışmaları devam ediyor

Pamukkale'yi ziyaret etmek için gelen 70 yaşındaki Polonyalı turistin kaybolması üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarına devam ediyor. Turistin bulunması için Pamukkale ören yerinde ve çevresindeki güvenlik kameraları inceleniyor.

09.05.2024 19:10
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Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisti arama çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ - Dünyaca ünlü Pamukkale'yi görmek için geldiği Pamukkale'de unutulan 70 yaşındaki Polonyalı kadını turistin arama çalışmaları devam ediyor. Ören yerinde izine rastlanılamayan turistin bulunması için jandarma ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kentini görmek için Denizli'ye gelen yabancı kafile, turun bitmesinin ardından bugün öğle saatlerinde kentten ayrılarak gezinin sonraki durağı olan Burdur'daki Salda Gölüne gitti. Kafileyi 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kafilede yer alan 70 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz'ın eksik olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.

Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale ören yerinde yapılan geniş çaplı araştırmalarda, Polonyalı yaşlı kadına ait bir ize rastlanmadı. Maria Jolanta Latacz'ın bulunması için ören yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından incelemeye alındı. Kayıp turistin bulunması için yürütülen çalışmaların çok sayıda jandarma ekibinin katılımıyla devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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