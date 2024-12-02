Pamukkale\'de Yangın: 1 Kişi Kurtarıldı, Evin Tamiri Zor Olacak

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yanan evde dumandan etkilenen 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, evde ise büyük hasar meydana geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerinin panik yaşanmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık itfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen 1 vatandaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerinin mübadelesi sonucu kontrol altına alınan evde büyük hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ