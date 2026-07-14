Alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı serinlettiler - Son Dakika
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Alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı serinlettiler

Alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı serinlettiler
14.07.2026 12:16  Güncelleme: 12:17
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler arasında kalan bir kaplumbağa, vatandaşlar tarafından kurtarılarak suyla serinletildi. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanına yakın otluk alanda çıkan yangında, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtaran vatandaşlar suyla serinletti. O anlar yürekleri ısıttı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu.

Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağayı fark eden vatandaşlar, hayvanı güvenli bölgeye çıkardı. Sıcaktan etkilendiği görülen kaplumbağa, vatandaşlar tarafından su dökülerek serinletildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı serinlettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı serinlettiler - Son Dakika
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