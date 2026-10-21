Pamukkale eski Belediye Başkanı Gürlesin'e 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pamukkale eski Belediye Başkanı Gürlesin'e 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pamukkale eski Belediye Başkanı Gürlesin\'e 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale'nin Bağbaşı Kültür Merkezi inşasındaki ödemeler nedeniyle 8 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yargılanan eski Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi. Karar, Denizli'de görülen davada verildi.

Pamukkale Belediyesinin Bağbaşı Kültür Merkezinin inşası sırasında yapılan ödemeler nedeniyle 8 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yargılanan dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e, "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Pamukkale'de Bağbaşı Kültür Merkezinin inşasını gerçekleştiren müteahhit firmalara yapılan ödemelerle ilgili iddialar, 2018 yılında yargıya taşındı. Hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılama yapılan Pamukkale Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin hakkında, Bağbaşı Kültür Merkezinin inşası sürecindeki ödemeler nedeniyle açılan davada karar çıktı. Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gürlesin, 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Belediyenin 8 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi

Dosyaya konu olan iddialara göre müteahhit firma, Pamukkale Belediyesi ve bir finans şirketi arasında temlik sözleşmesi bulunuyordu. Buna rağmen belediyenin, sözleşme kapsamında finans şirketine yapılması gereken ödemeleri doğrudan yüklenici firmalara yaptığı ileri sürüldü. Finans şirketinin alacağını talep etmesi üzerine belediyenin aynı alacak için yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle oluşan zararın da giderilemediği ifade edildi. Mahkeme kararında, Pamukkale Belediyesi'nin 8 milyon lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
Hüseyin GürlesinYerel HaberlerPamukkalePolitika3. SayfaBağbaşıDenizliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
14:08
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:29:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Pamukkale eski Belediye Başkanı Gürlesin'e 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei