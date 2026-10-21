Pamukkale eski Belediye Başkanı Gürlesin\'e 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi

Pamukkale Belediyesinin Bağbaşı Kültür Merkezinin inşası sırasında yapılan ödemeler nedeniyle 8 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yargılanan dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e, "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Pamukkale'de Bağbaşı Kültür Merkezinin inşasını gerçekleştiren müteahhit firmalara yapılan ödemelerle ilgili iddialar, 2018 yılında yargıya taşındı. Hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılama yapılan Pamukkale Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin hakkında, Bağbaşı Kültür Merkezinin inşası sürecindeki ödemeler nedeniyle açılan davada karar çıktı. Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gürlesin, 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Belediyenin 8 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi

Dosyaya konu olan iddialara göre müteahhit firma, Pamukkale Belediyesi ve bir finans şirketi arasında temlik sözleşmesi bulunuyordu. Buna rağmen belediyenin, sözleşme kapsamında finans şirketine yapılması gereken ödemeleri doğrudan yüklenici firmalara yaptığı ileri sürüldü. Finans şirketinin alacağını talep etmesi üzerine belediyenin aynı alacak için yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle oluşan zararın da giderilemediği ifade edildi. Mahkeme kararında, Pamukkale Belediyesi'nin 8 milyon lira zarara uğratıldığı kaydedildi.