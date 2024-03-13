Pamukova'da İftar Vakti Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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Pamukova'da İftar Vakti Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

Pamukova\'da İftar Vakti Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Yenice Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin bacasında çıkan yangın, iftar vaktinde paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

13.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:54
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki katlı evin bacasında iftar vakti çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenice Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin bacasında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. İftar vakti paniğe sebep olan ve maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukova'da İftar Vakti Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı - Son Dakika

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