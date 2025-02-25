Pamukova\'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

3.Sayfa

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle evlerine ulaşamaya çalışırken karda mahsur kalan 6 kişilik aile jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde ikamet eden 6 kişilik aile evlerine ulaşmaya çalışırken karda mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Belli bir noktaya kadar araç ile giden ekipler, yoğun kar yağışı olması sebebiyle araçtan inerek kalan bir kilometrelik mesafeyi yürüyerek vatandaşlara ulaştı. Z.A.(31), M.A.(44), S.C.(63) Ç.A.(7), R.A.(4) ve C.A.(1) isimli 6 kişilik aile, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığının anlaşılması üzerine aile, güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıldı. - SAKARYA