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Pancar toplarken ayağı kırılan vatandaş için ambulans helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde, pancar topladığı sırada yüksekten düşerek yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Bitlis'ten Bahçesaray ilçesine misafirliğe giden Yaser Alkan isimli kadın, yakınlarıyla birlikte pancar toplamak için yaylaya gitti. Edinilen bilgilere göre Alkan, pancar topladığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Kadının hareket edemediğini gören yakınlarının durumu hemen 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans helikopter geldi. Ayağının kırıldığı tespit edilen Alkan, tedavi için helikopter ambulans ile Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.