Para için canını tehlikeye attı: Aracın önüne böyle atladı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de para almak için yaya geçidinde araçların önüne atlayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Nevşehir'de akşam saatlerinde otomobiliyle Atatürk Caddesinde seyir halinde olan B.Ş.'nin aracının önüne şahıs atladı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin fark eden V.S., sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek gitmek istedi. V.S.'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yol kenarında uygun zamanı bekleyen V.S.'nin yaklaşan otomobili görünce yaya geçidinde yürümeye başladığını ardından da profesyonel şekilde aracın üzerinden atladığını gören ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.
V.S., şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Para için canını tehlikeye attı: Aracın önüne böyle atladı - Son Dakika
Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı gerçekleştirildi. O sırada kalabalşığa konuşma yapan Savaş'ı bir kişi sahneden aşağı itti. O anlar kameralara yansıdı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?