Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum

Tunus'ta tatile giden 52 yaşındaki Amerikalı kadın, parasailing (deniz paraşütü) sırasında tacize uğradığını iddia etti. Turist kadın, bikinisinin altına dokunularak kemerinin daha da sıkıldığını öne sürdü.

"KİRLENMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Konuyla ilgili ifade veren kadın, "Bikinimin altına dokunarak kemeri daha da sıktı. Bir eli paraşütte, diğeri bedenimdeydi. Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum" diyerek yaşadığı taciz olayını anlattı.