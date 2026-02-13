Paris'te polise bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Paris'te polise bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

13.02.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Paris kentinde Arc de Triomphe anıtı yakınlarında bir polis memuruna bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, başka bir polis memurunun müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve terör bağlantısı olup olmadığı inceleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Arc de Triomphe anıtı (Zafer Takı) yakınlarında bir polis memuruna bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli, olay yerindeki başka bir polisin silahıyla ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Arc de Triomphe anıtı (Zafer Takı) yakınlarında bir polis memuruna yönelik bıçaklı saldırı girişimi yaşandı. Paris 8. Bölge Belediye Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yerel saat ile 18.00 sıralarında bir bıçaklı saldırgan anıt yakınlarındaki bir polis memuruna saldırmaya çalışırken olay yerinde bulunan ikinci bir polis memuru, saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla silahıyla ateş açtı. Kaynaklar, polisin müdahalesi sonucunda şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirirken, saldırganın daha önce çeşitli asayiş olaylarına karıştığı ve güvenlik birimlerince tanındığını öne sürdü. Turistik bölgede yoğun panik anlarına neden olayın ardından anıt çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken bölge halkı ve turistler geçici süreyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Fransa Terörle Mücadele Savcılığı, olaydan haberdar olduklarını ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayın terör bağlantısının olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Fransa, Terör, Polis, Paris, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paris'te polise bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:31:36. #7.11#
SON DAKİKA: Paris'te polise bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.