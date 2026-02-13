Paris'te polise bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Arc de Triomphe anıtı (Zafer Takı) yakınlarında bir polis memuruna bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli, olay yerindeki başka bir polisin silahıyla ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Arc de Triomphe anıtı (Zafer Takı) yakınlarında bir polis memuruna yönelik bıçaklı saldırı girişimi yaşandı. Paris 8. Bölge Belediye Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yerel saat ile 18.00 sıralarında bir bıçaklı saldırgan anıt yakınlarındaki bir polis memuruna saldırmaya çalışırken olay yerinde bulunan ikinci bir polis memuru, saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla silahıyla ateş açtı. Kaynaklar, polisin müdahalesi sonucunda şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirirken, saldırganın daha önce çeşitli asayiş olaylarına karıştığı ve güvenlik birimlerince tanındığını öne sürdü. Turistik bölgede yoğun panik anlarına neden olayın ardından anıt çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken bölge halkı ve turistler geçici süreyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Fransa Terörle Mücadele Savcılığı, olaydan haberdar olduklarını ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayın terör bağlantısının olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. - PARİS