Park halindeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler - Son Dakika
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Park halindeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta park halindeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen bir sürücü, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay, Battalgazi mahallesinde meydana geldi. Sürücü, yaklaşık 6 araca çarptıktan sonra mahalleli tarafından durduruldu ve darp edildi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve taraflar şikayetçi oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.08.2024 23:01
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Park haldeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta park haldeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücü, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Battalgazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendinde olmayan bir sürücü ara sokağa hızla girerek park haldeki araçlara çarptı. Kazanın etkisiyle şoke olan sürücü, olay yerinden kaçmak istedi. Yaklaşık 6 araca çarpan sürücüyü gören mahalleli şahsı durdurmaya çalıştı. Aracına binip vatandaşların üzerine araç süren şahsı mahalleli darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar karşılıklı olarak şikayetçi olurken yaşanan anlar cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler - Son Dakika
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