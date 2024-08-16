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Park halindeki araç alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesinde park halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangını görenler 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.