Aracına binerken fark ettiği yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki aracın ön kapısına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde park halindeki aracın ön kapısına yılan girdi. Aracında yılan olduğunu gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, aparat yardımıyla yılanı yakaladı. Ekipler tarafından yakalan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.