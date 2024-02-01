Park halindeki aracı 'kopya anahtar' yöntemiyle çalan hırsız kamerada
Küçükçekmece'de hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti
İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 'kopya anahtar' yöntemiyle yapılan hırsızlık pes dedirtti. Akşam annesine giden kadın, sabah evin önüne bıraktığı aracının yerinde olmadığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Araç sahibi Ezgi Özçelik, "Sabah oğlumu doktora götürecektim, baktığımda araba yoktu. Yedek anahtarı varmış gibi, arabayı çalıştırıyor. Sanki daha önce araca binmiş, onu kullanmış gibi alıp götürüyor. Bizim düşüncemiz, yedek anahtarı vardı da bize mi vermediler? Çünkü biz aracı alırken bize yok denildi. 500-600 değerindeydi" dedi.
Olay, 30 Ocak Salı günü saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesinde yaşayan Ezgi Özçelik, akşam çocuğuyla birlikte Halkalı Mahallesi'nde oturan annesine giderek, aracını evin önüne park etti. Gece saatlerinde evin bulunduğu sokakta dolaşan maskeli bir şahıs, önce etrafı gözetledi. Ardından kendi arabasıymış gibi rahat tavırlar aracın başına gelen hırsız, yanındaki anahtarla kapıyı açıp aracı çalıştırdı. Yaklaşık 500 bin TL değerindeki aracı çalıp, uzaklaştı.
Sabah çocuğunu hastaneye götürmek için dışarı çıkan Ezgi Özçelik, aracının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Özçelik, şoku atlattıktan sonra güvenlik kameralarını izlediğinde bir şahsın aracı anahtarla çalıştırıp götürdüğünü gördü. Bir çocuk annesi, kamera görüntüleriyle beraber polis karakoluna giderek, şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2010 model aracı bir sene önce aldıklarını ve yedek anahtarının olmadığını söyleyen araç sahibi Ezgi Özçelik, "İşten çıktım, aracımı park ettim, park ettiğim yer işlek bir yerdi. Kameradan gördüğümüz kadarıyla, biri çok rahat bir şekilde sanki anahtarı varmış gibi alıp götürüyor. Sabah oğlumu doktora götürecektim, baktığımda araba yoktu. Polise başvurduk, komiserler bile şaşırdı, yedek anahtarı varmış gibi, arabayı çalıştırıyor. Sanki daha önce araca binmiş, onu kullanmış gibi alıp götürüyor. Bizim düşüncemiz, yedek anahtarı vardı da bize mi vermediler? Çünkü biz aracı alırken bize yok denildi. 500-600 değerindeydi. Söyleyebileceğimiz herkese söyledik, gören duyan olursa bize haber verirse çok sevinirim" dedi.
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