Park Halindeki Araçlara Çarptı, Kaçtı

3.Sayfa

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece yarısı park halindeki otomobillere aracıyla çarpıp kaçan sürücü, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından 3 araç hasar gördü.

Olay, geçtiğimiz gece saat 23.30 sıralarında Muradiye Mahallesi 93. Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen araç, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza sonrası toplam 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Plakası tespit edilen araç sürücüsünün bir müddet sonra emniyete giderek suçunu kabul ettiği de öğrenildi.