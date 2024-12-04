Park Halindeki Araçta Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Park Halindeki Araçta Yangın: 2 Yaralı

Geniş Video İzle

Sakarya'da park halindeki otomobilin kontağını çeviren sürücü, alevler nedeniyle yanıklar aldı.

04.12.2024 02:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki otomobilin kontağını çevirince dehşeti yaşadı: 2 yaralı

Alev alan otomobile müdahale etmek isterken vücutlarında yanıklar oluştu

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki otomobiline bindikten sonra kontağı çeviren sürücü dehşeti yaşadı. Alev topuna dönen araca müdahale etmek isteyen sürücü ve arkadaşının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, Yenice Mahallesi Fatih Caddesi D-650 kara yolu kenarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park ettiği 06 CZJ 160 plakalı Citroen marka otomobile binen C.T., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu esnada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobilden inen C.T. ile yanında bulunan arkadaşı A.S., alev alan araca müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyerek otomobilin büyük bir kısmını saran alevleri söndürmeye çalışan araç sahibi C.T. ile A.S.'nin vücutlarında yanıklar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı iki kişi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücüsünün kontağı çevirmesi neticesinde çıkan yangında 06 CZJ 160 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan ve alevlerin sirayet ettiği 54 RC 332 plakalı diğer bir otomobil de zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Pamukova, Güvenlik, Sakarya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park Halindeki Araçta Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:23 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
09:47 Masterchef’te korku dolu anlar Beyza bir anda yere yığılıp kaldı Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 03:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: Park Halindeki Araçta Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.