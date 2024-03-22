Park halindeki otomobil böyle kurşunlandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli şahıslar, gece saatlerinde park halindeki otomobile tabanca ile 4 el ateş etti. Otomobilde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Caddesinde motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, Doğukan Büyüktaş'ın park halindeki otomobiline kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, Büyüktaş ise sabah saatlerinde aracının kurşunlandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Polise yapılan şikayet sonrasında olay yerinde incelemeler yapıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise seyir halindeki motosikletin aracı kurşunladığı görülüyor.
"Aracımıza 4 el ateş ettikten sonra hızla uzaklaşıyorlar"
Otomobili kurşunlanan Doğukan Büyüktaş, "25 senedir Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Daha önce de mahallemizde kurşunlama ve araç kundaklama olayları olmuştu. En son olay bizim başımıza geldi. Ayın 19'unda motosiklet üzerindeki 2 şahıs, aracımıza 4 el ateş ettikten sonra hızla uzaklaştılar. Sabah aracı kurşunlanmış halde görünce ne olduğunu anlayamadık ve polise haber verdik. Olay yeri ekipleri gelip kovanları ve çekirdeği aldı. Gerekli mercilere başvurarak şikayetçi olduk. Olayın yakın tarihte de sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.
Kimseyle husumeti olmadığını ifade eden Büyüktaş, "Geçmiş tarihte başımıza bazı olaylar geldi ancak onlar sonuçlandı, arkadaşlarla barışmıştık. Şüphelendiğimiz kimse yok. Aracımı kurşunlayanların emniyete teslim olmalarını istiyorum" diye konuştu.
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