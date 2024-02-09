Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil parçalandı, kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil parçalandı, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Kuzey Yan Yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 AVA 091 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 34 FBJ 107 plakalı Ford marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan 2 kişi otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle parçalanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavileri süren iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul, Kocaeli, Gebze, İtfaiye, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 08:48:01. #1.13#
SON DAKİKA: Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement