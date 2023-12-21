 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Park ihlali yapan sürücülere Vali Taşolar'dan farkındalık mektubu - Son Dakika
Üye Girişi

Park ihlali yapan sürücülere Vali Taşolar'dan farkındalık mektubu

Çankırı'da engelli bireyler için ayrılan alanlara ve engelli rampalarına park edilen araçların sileceklerine Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın imzasını taşıyan farkındalık mektubu bırakıldı. Çankırı'da kural ihlali yapan sürücülere yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Engelli bireylere yönelik olarak ayrılmış park yerleri ve engelli rampaları, yaya geçitleri gibi alanlarda park ihlali yapan sürücülerin araçlarının sileceklerine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın imzasını taşıyan farkındalık mektubu bırakıldı. Sürücülerin bilinçlenmesi amacıyla yapılan farkındalık çalışması çerçevesinde, polis ekipleri park ihlali yapan tüm araçların sileceklerine mektupları bıraktı. Mektuplarda Vali Taşolar'ın sürücülere farkındalık oluşturulması amacı ile bilgilendirmede bulunduğu ifadeler yer aldı.

21.12.2023 - 17:32,
Abone Ol

Park ihlali yapan sürücülere Vali Taşolar'dan farkındalık mektubu

ÇANKIRI - Çankırı'da engelli bireyler için ayrılan alanlara ve engelli rampalarına park edilen araçların sileceklerine Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın imzasını taşıyan farkındalık mektubu bırakıldı.

Çankırı'da kural ihlali yapan sürücülere yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Engelli bireylere yönelik olarak ayrılmış park yerleri ve engelli rampaları, yaya geçitleri gibi alanlarda park ihlali yapan sürücülerin araçlarının sileceklerine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın imzasını taşıyan farkındalık mektubu bırakıldı. Sürücülerin bilinçlenmesi amacıyla yapılan farkındalık çalışması çerçevesinde, polis ekipleri park ihlali yapan tüm araçların sileceklerine mektupları bıraktı.

Mektuplarda Vali Taşolar'ın sürücülere farkındalık oluşturulması amacı ile bilgilendirmede bulunduğu ifadeler yer aldı.

Park ihlali yapan sürücülere Vali Taşolar\'dan farkındalık mektubu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı, Engelliler, Valilik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park ihlali yapan sürücülere Vali Taşolar'dan farkındalık mektubu - Son Dakika


17:35
RTÜK, FOX TV'de yayımlanan 'Kızıl Goncalar' dizisine ilişkin şikayetleri inceliyor RTÜK, FOX TV'de yayımlanan 'Kızıl Goncalar' dizisine ilişkin şikayetleri inceliyor
17:19
Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27
Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu
16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı

Son Dakika
17:19 Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55 AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27 Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:49:44. #1.11#
SON DAKİKA: Park ihlali yapan sürücülere Vali Taşolar'dan farkındalık mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement