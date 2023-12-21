Faiz bir kez daha arttı

Park ihlali yapan sürücülere Vali Taşolar'dan farkındalık mektubu

ÇANKIRI - Çankırı'da engelli bireyler için ayrılan alanlara ve engelli rampalarına park edilen araçların sileceklerine Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın imzasını taşıyan farkındalık mektubu bırakıldı.

Çankırı'da kural ihlali yapan sürücülere yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Engelli bireylere yönelik olarak ayrılmış park yerleri ve engelli rampaları, yaya geçitleri gibi alanlarda park ihlali yapan sürücülerin araçlarının sileceklerine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın imzasını taşıyan farkındalık mektubu bırakıldı. Sürücülerin bilinçlenmesi amacıyla yapılan farkındalık çalışması çerçevesinde, polis ekipleri park ihlali yapan tüm araçların sileceklerine mektupları bıraktı.

Mektuplarda Vali Taşolar'ın sürücülere farkındalık oluşturulması amacı ile bilgilendirmede bulunduğu ifadeler yer aldı.