Parkomat görevlisi kadının dikkatiyle fenalaşan yaşlı adam hayata döndü - Son Dakika
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Parkomat görevlisi kadının dikkatiyle fenalaşan yaşlı adam hayata döndü

Parkomat görevlisi kadının dikkatiyle fenalaşan yaşlı adam hayata döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde beyin kanaması geçiren ve bayılan yaşlı adam, parkomat görevlisi kadının dikkati sayesinde zamanında müdahaleyle hayata döndürüldü. Olay sonrası vatandaşlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam hastaneye sevk edildi.

07.02.2024 12:10
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Fenalaşan yaşlı adam parkomat görevlisi kadının dikkatiyle tekrar hayata döndü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde aracında beyin kanaması geçiren ve bayılan yaşlı adam, parkomat görevlisi kadının dikkati sayesinde zamanında müdahaleyle hayata döndürüldü.

Olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; camları kapalı olan otomobilde Hüseyin Karaosmanoğlu(73)'nu baygın halde gören otopark görevlisi kadın çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay sonrası yaşlı adamın rahat nefes alması için vatandaşlar müdahale ederek durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşlı adam yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olay anında yoldan geçmekte olan ve yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan İlhan Yücesoy, "Adam ya kalp krizi ya da beyin kanaması geçiriyordu. Bizde kapıyı açarak yaşlı adamın kafasını geriye doğru uzattık, göğsüne su tuttuk. Sonra ambulansı çağırdık kısacası elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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