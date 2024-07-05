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Parkta geğirme tartışması çıktı...O anlar kamerada

Esenyurt'ta çocuğun parkta geğirmesi üzerine aileler arasında tartışma çıktı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir çocuğun parkta geğirmesi üzeri ortalık karıştı. Aileler arasında çıkan tartışma izleyenleri güldürürken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre küçük bir çocuğun geğirmesi üzerine parkta oturan kadınlar rahatsız oldu. Kısa süre sonra çocuk tekrar geğirince kadınlar arasında tartışma yaşandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.