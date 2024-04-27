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Parkta kazı sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan bir parkta kazı sırasında oluşan bulunan su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta kazı çalışmaları yapıldığı sırada su birikintisi oluştu. Parka oynamak için gelen 5 yaşındaki E.G. isimli çocuk ise su birikintisinin içine düşerek boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 5 yaşındaki çocuğu hastaneye sevk ederken E.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı.