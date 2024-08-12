Parkta Oynayan Kız Çocuğuna Köpek Saldırısı - Son Dakika
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Parkta Oynayan Kız Çocuğuna Köpek Saldırısı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde parkta oynayan bir kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. Çocuk, köpeklerin ısırdığı yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

12.08.2024 23:03
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde parkta oynayan kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, olay Altındağ ilçesinde bulunan Kudüs Parkı'nda meydana geldi. Sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, parkta oyun oynayan bir kız çocuğuna saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da köpeklerin saldırısından kurtulamadı. Vatandaşların yardımı ile kurtarılan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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