Pasinler\'de 401 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca, Pasinler ilçesinde icra edilen operasyonlarda 401 bin 676 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay şüphelileri hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Bu arada ele geçirilen kenevir bitkileri Pasinler İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde imha edildi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi - ERZURUM