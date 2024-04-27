Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanenin bahçesinde masada otururken tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayın ardından katil zanlısı yakalandı ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

27.04.2024 02:05
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Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanenin bahçesinde masada otururken tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 21.40 sıralarında Hacımütahir Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastanenin bahçesinde masada oturan Yavuz Çaphan ve Hacı Salih Ç.'ye yaklaşan bir kişi, şahıslara ateş ettikten sonra araca binerek kaçtı. Silahla yaralama olayı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Yavuz Çaphan ve Hacı Salih Ç. ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yavuz Çaphan hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısını yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın H.P. olduğunu tespit etti. Zanlı H.P.'nin annesine ait olan Eti Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesindeki evde olduğunu belirleyen polis şüpheliyi adreste yakaladı. Şüpheli H.P. olayda kullandığı tabancayı polise teslim etti.

Zanlı H.P.'nin, Yavuz Çaphan yüzünden eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, Saldırı, Güvenlik, Cinayet, Polis, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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