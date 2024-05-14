Patlamayı duyan deprem sandı, kendini dışarı attı - Son Dakika
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Patlamayı duyan deprem sandı, kendini dışarı attı

Isparta'da bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Evin harabeye döndüğü olayda bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Patlama sonucunda vücudunda yanıklar meydana gelen Furkan Ş. yaralandı. Henüz nedeni tespit edilemeyen patlama nedeniyle ev savaş alanına döndü. Olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı patlama olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

14.05.2024 00:06
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Patlamayı duyan deprem sandı, kendini dışarı attı

-Dairedeki patlama evi savaş alanına çevirdi

- Isparta'da meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, bina tedbir amaçlı tahliye edildi

ISPARTA - Isparta'da bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Evin harabeye döndüğü olayda bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, sabah 07.30 sıralarında Isparta merkez Kepeci Mahallesi 1216 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah işe gitmek için evden çıkarken evin banyosunun ışığını kapatmak için düğmeye basan Furkan Ş.'nin ışığı kapatmasıyla birlikte şiddetli bir patlama meydan geldi. Patlama sonucunda vücudunda yanıklar meydana gelen Furkan Ş. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Furkan Ş. ambulans ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri evde ve binada çalışma yaptı. Henüz nedeni tespit edilemeyen patlama nedeniyle ev savaş alanına döndü. Olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı patlama olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Bina sakinlerinden bir kişi "Olay 7 ile 7: 30 saatleri arasında oldu. Uyuyordum sese uyandım. Deprem olduğunu zannettim aşağıdan çığlık sesi geldi. Camdan baktığımda inşaatta bir şey olduğunu düşündüm ilk başta. Sonrasında çocuk göçtü falan dedi. Kapıyı açıp çıktım yan komşum ne oluyor falan dedi. Bende deprem oldu çıkalım dedim. Aşağı indik alt taraf komple göçmüş haldeydi. Önce bir komşumuz camdan dışarı çıktı bayağı panik halindeydi. Yaralı daha sonradan dışarıya çıktı. Biz bayağı büyük bir olay olduğunu düşündük. Şu anda incelemeler devam ediyor kontrollü giriş çıkış var binayı boşalttırıyorlar. özel eşyalarımızı alıyoruz birkaç günde önlem amaçlı kalmayacağız muhtemelen. Ekipler gaz sızıntısı olduğundan şüpheleniyormuş ama hala araştırmalarda devam ediyor" dedi.

Bir başka görgü tanığı Sude Naz Gündoğdu ise sabah staj yaptığı pastanede çalıştığı esnada patlama sesini duyduğunu söyleyerek " 7 sularında yan tarafta patlama oldu. Arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Ses çok yüksekti. Patlama anında yaralanan kişiyi gördüm vücudunda yanıklar vardı" şeklinde konuştu.

Ekipler, gaz sıkışması ihtimal üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patlamayı duyan deprem sandı, kendini dışarı attı - Son Dakika

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