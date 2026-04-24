Patlayan kömür kazanı ve tüp villayı küle çeviriyordu

24.04.2026 10:30  Güncelleme: 10:31
Kastamonu'nun Cide ilçesinde kömür kazanı ve tüp patlaması sonucu villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Kayran'a ait villada, henüz belirlenemeyen sebeple kömür kazanı ve tüp patladı. Patlamanın ardından çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında villada büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

