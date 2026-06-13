Patnos'ta Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patnos'ta Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı

13.06.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 NSG 79 plakalı araç, Hakan Ö. yönetimindeki 04 ABH 469 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Hakan Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından iddiaya göre 33 NSG 79 plakalı aracın sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede çok sayıda bira kutusu ve alkollü içecek bulunduğu öğrenildi. Sürücünün alkollü olabileceği ve bu nedenle olay yerinden uzaklaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Emniyet ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Patnos, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patnos'ta Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi Kocaeli'de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

19:01
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
17:12
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 20:12:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Patnos'ta Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.