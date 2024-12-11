Patron Engin Cebeci Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Patron Engin Cebeci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski çalışanı N.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Engin Cebeci, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

11.12.2024 23:06
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Eski çalışanı tarafından öldürülen patron son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Düzce'de eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen Engin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde bulunan bir işletmede çalışan N.Ç., sözleşmesinin sona ermesinin ardından işten çıkarıldı. İşten çıkarılma konularını görüşmek için patronu Engin Cebeci'nin yanına giden N.Ç. işe tekrar geri girmek istediğini belirtse de bu isteği kabul görmedi. Sözlü tartışmanın yaşanmasının ardından N.Ç. yanında getirdiği bıçak ile eski patronu Engin Cebeci'yi 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Engin Cebeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Engin Cebeci, memleketi Cumayeri'nde kılınan öğlen namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze programına işletmede ki çalışanlarının yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patron Engin Cebeci Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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