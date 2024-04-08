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Pazara gitti, döndüğünde aracını yanmış halde buldu

KARAMAN - Karaman'da aracını park ettikten sonra pazara alışverişe giden bir vatandaş döndüğünde aracını yanmış halde buldu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 70 AG 077 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracını yol kenarına park ederek semt pazarına alışveriş yapmaya gitti. Sürücünün oradan ayrılmasının ardından park halindeki araç, bir süre sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye de yanan araca müdahale ederek söndürdü. Pazar alışverişinden dönen araç sürücüsü ise aracını yanmış halde buldu. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, araç kullanılamaz hale geldi.