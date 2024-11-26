Pazarcı ile Seyyar Satıcı Arasında Kavga

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Avcılar'da pazarcıyla tartışıp kafasını bastonla yaraladı

Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da pazarcı ve peçete satıcısının yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya dahil olan pazarcının oğlu peçete satıcısının bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Olayda seyyar satıcı yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Avcılar ilçesinde kurulan semt pazarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre pazardaki seyyar satıcı ile pazarcı arasında çıkar yer tartışması kavgaya dönüştü. Yaşlı adamların kavgasına pazarcının oğlu da dahil oldu. Adam babasıyla tartışan adamın bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Kafasından yaralanan adam için polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Adam hastaneye kaldırılırken şikayetçi olduğu taraf ise gözaltına alındı.