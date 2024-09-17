Pazarcılar Park Halindeki Aracı Kaldırdı

Arnavutköy'de pazarcılar park halindeki otomobili böyle kaldırdı
İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tezgahlarını açmaya çalışan pazarcılar park halindeki otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahibine ulaşılamayan otomobil elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi, o anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde kurulan Salı pazarına sabah saatlerinde tezgah açan pazarcılar, park halindeki aracın sahibine ulaşamayınca kendileri çözüm buldu. Park halindeki otomobil, elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi. İlginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde onlarca pazarcının aracı kaldırılıp kaldırıma sürüklediği görülüyor.
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