Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı

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İstanbul'da yaşanan silahlı bir kavganın görüntüleri gündem yarattı. Güngören'de iki pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Pazarcının elindeki silahla bağırması ve bir kadının hayatını tehlikeye atarak saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HERKES SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Olay, Güngören Haznedar'da Perşembe pazarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı pazarda tezgah açan iki esnaf arasında tartışma yaşandı. Bir hafta sonra Perşembe günü ik esnaf arasında yine tartışma çıktı. İki pazarcıyı esnaf arkadaşları ayırdı. Taraflardan birisi olay yerine silahla gelince karşı taraf pazar yerinden uzaklaştı.

KADIN BAŞINA SİLAHIN ÖNÜNE ATLADI

Silahlı kişi tartıştığı pazarcıyı olay yerinde bulamayınca çevrede bir süre bağırdı. Elinde silah olan pazarcıyı bir kadın hayatını tehlikeye atarak durdurmaya çalıştı. Bu sırada eli silahlı saldırgan kadına 'Uzak dur' diyerek bağırdı. Pazarcının elindeki silahla bağırması, bir kadının hayatını tehlikeye atarak silahlı saldırganı ikna etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.