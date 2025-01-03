Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı - Son Dakika
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Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı

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İstanbul Güngören'de iki pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Pazarcının elindeki silahla bağırması ve bir kadının hayatını tehlikeye atarak saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

03.01.2025 13:37
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İstanbul'da yaşanan silahlı bir kavganın görüntüleri gündem yarattı. Güngören'de iki pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Pazarcının elindeki silahla bağırması ve bir kadının hayatını tehlikeye atarak saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HERKES SAĞA SOLA KAÇIŞTI

Olay, Güngören Haznedar'da Perşembe pazarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı pazarda tezgah açan iki esnaf arasında tartışma yaşandı. Bir hafta sonra Perşembe günü ik esnaf arasında yine tartışma çıktı. İki pazarcıyı esnaf arkadaşları ayırdı. Taraflardan birisi olay yerine silahla gelince karşı taraf pazar yerinden uzaklaştı.

KADIN BAŞINA SİLAHIN ÖNÜNE ATLADI

Silahlı kişi tartıştığı pazarcıyı olay yerinde bulamayınca çevrede bir süre bağırdı. Elinde silah olan pazarcıyı bir kadın hayatını tehlikeye atarak durdurmaya çalıştı. Bu sırada eli silahlı saldırgan kadına 'Uzak dur' diyerek bağırdı. Pazarcının elindeki silahla bağırması, bir kadının hayatını tehlikeye atarak silahlı saldırganı ikna etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı

Cep Telefonu, İstanbul, Güngören, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • VURKAÇOĞLU:
    Bu pazarcılar geneli saldırgan tavrında bu duruma bir çare bulunmalı müsteriye kötü muamele ve pazarda huzursuzluk çıkaran pazarcının tezgah yeri belgesi iptal edilmeli veya suçuna göre geçici askıya alınması lazım bir pazarcı bir kaç pazar yerine tezgah kuruyor hepsinde geçerli olmalı. 65 0 Yanıtla
  • 19815530:
    çarşaflılara laf atanlar delikanlılar ? 60 0 Yanıtla
  • murat atmaca:
    hakimin karşısına çıktığında da aynı delikanlılıgi yap ayakta alkislicam seni,, 45 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    terör estiren pazarcılar ve bunları tutuklamayan yargı hani nerede bu ADALET????? 40 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    polisler vakadan sonra meydana çıkiyorlar hanfendiye helal olsun 35 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    çoğu serseri 22 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    giyimden bahsetmeyin yürekkten bahhsedelim sabiha gökçende ilkk 1 11 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    ERKEKLERİN YAPAMADIĞINI ÇARŞAFLI ABLAM YAPMIŞ ŞERİFE BACI NENE HATUN MİSALİ HELAL OLSUN 1 0 Yanıtla
  • Burcu Palaz:
    yorumumu niye yayinlamiyorsunuz oysaki küfürleri bile yayinliyorsuz KADIN BAŞINA ne demek başka sıfat mi bulamadınız yoksa bilinçli mi yazdınız?!!! 0 0 Yanıtla
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