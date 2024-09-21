Peçeteye uyuşturucu emdiren 4 kişi yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 bin 887 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde gerçekleştirdikleri denetimde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda aramam yaptı. Aramalarda 3 bin 887 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, S.Z., T.P., G.Ç. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR