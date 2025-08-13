Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı

İngiltere Worcester'daki St Peter's Garden Centre'da cesur bir hırsız, 400 sterlin değerinde Jellycat peluş oyuncakları pantolonuna ve çantasına doldurarak çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın mağazada rahatça dolaşıp pantolonunu düzelterek oyuncakları alıyor ve hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor.

Jellycat peluşları, ilginç tasarımları ve yumuşacık yapılarıyla son dönemde çok popüler. Mağaza yetkilileri, bu kadar değerli ürünün çalınmasının kendilerini derinden üzdüğünü açıkladı. St Peter's Garden Centre yönetici direktörü William Blake, "Bu hırsızlık sadece raflarımızı değil, arka planda çalışan ekibimizi de etkiliyor. Çalışanlarımız büyük emekle ziyaretçilere sıcak bir ortam sunuyor ve bunun suistimal edilmesi çok üzücü" dedi.

Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bu hırsızlık olayı, İngiltere'de daha önce yaşanan cesur hırsızlık vakalarını hatırlattı. Örneğin Nottingham'daki bir mağazada, çalınan bir araçla dükkân duvarını kıran bir hırsız, binlerce sterlin değerinde sigara ve içki çalmıştı.

Yetkililer, vatandaşları bu tür hırsızlıklara karşı dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyardı.