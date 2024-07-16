Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Mağarada Mühimmat ve Dokümanlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Mağarada Mühimmat ve Dokümanlar Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini ve yapılan arama-taramada çok sayıda mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

16.07.2024 14:25
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Mağarada Mühimmat ve Dokümanlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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