Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Mağarada Mühimmat ve Dokümanlar Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi." - ANKARA