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MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruldu - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde vurulduğunu açıkladı. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.

MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruldu
13.01.2024 - 10:56,
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Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatları ve karadan ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vurulduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Irak, Suriye, Savunma, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruldu - Son Dakika


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