MSB: Irak\'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) şehitlerin intikamını almaya devam ediyor. MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu. - ANKARA
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