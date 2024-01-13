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Pençe-Kilit Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, terörist sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, terörist sayısı 15'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2024 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleşen çatışmada ağır yaralanan 2 askerimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bu olayla birlikte şehit olan asker sayısı 8'e yükselmiştir. Ayrıca, bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 15'e çıkmıştır.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda 2 askerimiz şehit oldu, terörist sayısı 15\'e yükseldi
13.01.2024 - 01:22,  Güncelleme: 01:23
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MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, terörist sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika


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