Pençe-Kilit Harekatı\'nda 2 askerimiz şehit oldu, terörist sayısı 15\'e yükseldi

MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir" - ANKARA